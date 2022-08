TERREMOTO CENTRO ITALIA, SALVINI: “VICINO A CHI SOFFRE, NON DEVE ACCADERE MAI PIU'”

AMATRICE – “Vicino a chi, ancora oggi, soffre. Il messaggio da mandare in questa giornata è ‘che non accada più’. Noi abbiamo diverse proposte in campo, come l’utilizzo di Fondi Europei destinati alle Regioni per la Prevenzione”.

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando, accompagnato dall’ex sindaco di Amatrie Sergio Pirozzi, nella spianata del campo sportivo “Tilesi”, luogo dove si svolgerà la funzione liturgica in ricordo delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016.

“Ne abbiamo parlato con Pirozzi (primo cittadino 6 anni fa e oggi consigliere regionale nelle fila della Lega), e abbiamo concordato di portare in avanti questa proposta sia in Italia sia in Europa, perché ci sono circa 100 milioni di cittadini europei che vivono in zone sismiche a rischio”.

“La parola d’ordine è prevenire, e occorre investire questi soldi per salvare vite, mettere in sicurezza tanti borghi in Europa e in Italia, non solo per Amatrice ma per tutte le zone del Centro Italia colpite dal sisma. L’obiettivo è riportare vita in questi territori”, ha concluso il leader leghista.