TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.3 IN CROAZIA, AVVERTITO ANCHE IN ABRUZZO: L’EPICENTRO E’ A ZAGABRIA

ZAGABRIA – Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato in Croazia e avvertito in Italia, lungo la costa adriatica dall’Abruzzo a Trieste.

A riferirlo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria, intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud della città, una regione già colpita ieri da scosse.

I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia ma anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina. Una centrale nucleare in Slovenia è stata chiusa per precauzione dopo la scossa.

Il sisma è stato avvertito anche in tutto il Nord Italia e in città come Milano, Bologna, Padova e Verona.

Quello di oggi è il terremoto più violento registratosi in Croazia.

Download in PDF©