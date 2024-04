L’AQUILA – Due scosse di terremoto sono state registrate in serata dall’Ingv in provincia dell’Aquila, entrambe con epicentro a Scurcola Marsicana: la prima, alle 22.11, di magnitudo 3.1, la seconda alle 22.14 di magnitudo 2.

Le scosse sono state nettamente avvertite in buona parte della Marsica e in alcune zone della provincia. Al momento non si segnalano danni.