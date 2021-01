TERREMOTO E RICOSTRUZIONE, NEL BORGO DI CASTEL DEL MONTE RIAPRE LA CHIESA DI SAN ROCCO

CASTEL DEL MONTE – A 12 anni dal terremoto, sabato 23 gennaio sarà riaperta la chiesa di San Rocco a Castel del Monte. Lo rende noto la Confraternita di Santa Maria del Suffragio fondata a Castel del Monte nel 1685.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, alla riapertura sarà presente il vescovo di Sulmona-Valva monsignor Michele Fusco, anche se a causa dell’emergenza Covid, alla cerimonia saranno ammesse solo 16 persone.

“È stato fatto un ottimo lavoro e il nostro plauso non può non andare al progettista e alla ditta che ha realizzato il restauro – scrive la Confraternita sui social -. La chiesa, date le dimensioni ridotte e quindi la facilità per riscaldarla e la sua felice ubicazione al centro del paese avrà in futuro un ruolo molto importante, nei mesi invernali, per la vita parrocchiale di Castel del Monte”.

