TERREMOTO E SCUOLE: PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA RISPONDE ALLA LETTERA DEI COMITATI DELL’AQUILA

L’AQUILA – “Siamo onorati che la Presidenza della Repubblica abbia risposto alla nostra lettera, con cui nell’anniversario dei 16 anni dal terremoto 2009 abbiamo riepilogato la situazione degli edifici scolastici dell’Aquila. Ringraziamo la Presidenza della Repubblica che nella Sua risposta ha confermato la particolare attenzione alla situazione dell’Aquila e degli altri territori colpiti da eventi sismici, e che ha segnalato le problematiche da noi evidenziate agli organismi competenti”. Lo rendono noto la Commissione Oltre il MUSP e Comitato Scuole Sicure.

“Interpretiamo la risposta della Presidenza della Repubblica come un’importante conferma della validità e dell’urgenza della nostra lotta per scuole vere e sicure, sedici anni dopo il terremoto. Questo sostegno istituzionale ci investe di ulteriore responsabilità: non ci accontentiamo più delle rassicurazioni formali e della promesse. Intensificheremo la nostra azione e continueremo a chiedere conto agli organismi preposti, perché alle parole seguano finalmente fatti concreti e risolutivi. Il diritto di studenti e personale scolastico a scuole vere e a scuole sicure è una priorità assoluta che non ammette ulteriori ritardo”, conclude la nota.