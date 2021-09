TERREMOTO, FORTE SCOSSA A CRETA: ALMENO UN MORTO E NOVE FERITI

GOURNES – Una scossa di terremoto di magnitudo 6, si è verificata alle ore 09:17 (ore 08:17 in Italia) con epicentro nei pressi di Goúrnes, Grecia.

Il sisma ha raggiunto la magnitudo di 5,8 sulla scala Richter secondo l’Istituto geodinamico di Atene, che ha rilevato l’epicentro a una profondità di 10 chilometri, e a 23 chilometri a nordovest di Arvi, nella parte sudoccidentale dell’isola. La profondità stimata è stata di circa 8.71 Km.

A causa del sisma, un operaio ha perso la vita nel crollo del tetto di una chiesa nel comune di Arkalochori, in cui erano in corso i lavori di ristrutturazione. Secondo la protezione civile, nove persone sono rimaste ferite nel terremoto, che ha spinto molte persone nel capoluogo Candia a uscire in strada.

Sul posto è arrivato il ministro della Protezione civile greco, Christos Stylianidis, mentre i vigili del fuoco hanno descritto la situazione come “molto difficile”.