TERREMOTO: IL PREMIER MELONI A L’AQUILA PER IL 14ESIMO ANNIVERSARIO

L’AQUILA – Il premier Giorgia Meloni sarà all’Aquila per commemorare le 309 vittime del terremoto a 14 anni dalla tragedia che ha sconvolto il capoluogo abruzzese e il suo territorio.

In particolare, secondo quanto si è appreso da fonti comunali, il presidente del Consiglio parteciperà alla santa messa in programma mercoledì 5 aprile, alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in Piazza Duomo, uno dei simboli del sisma la cui cupola è crollata in diretta tv giorni dopo la devastante scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009.

Meloni, amica personale di Pierluigi Biondi, primo sindaco di FdI di un comune capoluogo di regione, è stata eletta alle elezioni del 25 settembre scorso, alla camera dei deputati nelle file di Fdi nel collegio L’Aquila-Teramo.