TERREMOTO IN UMBRIA: OLTRE 200 PERSONE FUORI CASA, CAMPANILE DI UMBERTIDE SPOSTATO DA SCOSSA

PERUGIA – Sono 150 i posti letto allestiti dalla Protezione civile nelle palestre di Umbertide, Pierantonio e Sant’Orfeto per chi ha deciso di non passare in casa la notte tra giovedì e venerdì dopo il terremoto.

Più di un centinaio quelli utilizzati, ha riferito all’ANSA Stefano Nodessi, responsabile per la Regione del Governo del territorio.

Il quale stima che altrettante persone abbiano dormito in auto. In mattinata sono partiti i controlli a tappeto per verificare la situazione delle strutture pubbliche e delle abitazioni private. Qualche preoccupazione c’è per le lesioni riscontrate alla scuola media di Pierantonio.

Due scosse di terremoto di magnitudo di poco superiore a due sono state registrate nella notte nella zona di Umbertide dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Risultano a mezzanotte e 26 e all’una e 36 minuti e sono state valutate di intensità due e 2.3. Il sisma era stato invece molto più violento alle 16.05 e alle 20.08 con scosse di magnitudo 4.3 e 4.5, sempre secondo quanto riporta il sito dell’Ingv. Seguite da una di 3.8 e un’altra di 2.6 alle 20.13 e alle 20.35.

Il terremoto ha fatto spostare la sommità del campanile della piazza di Pierantonio, frazione di Umbertide. La struttura è danneggiata e presenta una evidente frattura su uno dei lati. Il campanile dà sulla strada che attraversa la frazione. I tecnici hanno subito compiuto un sopralluogo in mattinata. Hanno deciso la chiusura della via. Il timore è infatti che un’eventuale altra scossa possa ulteriormente danneggiarlo provocando la caduta di alcune parti.