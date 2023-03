TERREMOTO IN UMBRIA: SCOSSA DI MAGNITUDO 4.4

PERUGIA – Una forte scossa di terremoto in Umbria, con epicentro a Umbertide, è stata distintamente avvertita in tutta la provincia di Perugia.

Sulla base dei calcoli successivi alla prima stima dell’Ingv, è stata rivista a 4,4 la magnitudo.

Il sisma è avvenuto alle 16:05 (ora italiana) alla profondità 10 chilometri, a 5.1 chilometri da Umbertide (PG), a 9.0 chilometri da Montone (PG), a 16.7 chilometri da Gubbio (PG).

Al momento non sono segnalati danni. Ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate diverse richieste di informazioni ma per ora nessuna richiesta di intervento. Le verifiche da parte del Dipartimento della Protezione Civile sono comunque ancora in corso.

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, sentito dall’Ansa, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita.

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale tra Ponte Pattoli e Ranchi sulla linea Bastia – Sansepolcro. Il provvedimento si è

reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea.