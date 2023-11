TERREMOTO L’AQUILA: BIONDI, RIUNIONE IN PREFETTURA

L’AQUILA – A seguito delle due scosse di terremoto, di mangitudo 3.6 a L’Aquila e 3.7 a Lucoli, registrate nel pomeriggio, si è riunita d’urgenza la conferenza dei dirigenti del Comune dell’Aquila convocata dal sindaco, Pierluigi Biondi, e dall’assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta.

Dalle prime ricognizioni non sono emersi danni a persone o cose, come confermato anche dal Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, con cui il primo cittadino si è sentito nel pomeriggio. Alle 19.30 è stata convocata una riunione in prefettura per un aggiornamento della situazione.