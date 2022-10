TERREMOTO L’AQUILA, CONSIGLIO COMUNALE: “LE VITTIME NON HANNO COLPA”

L’AQUILA – “Le vittime non hanno colpa”.

Questa mattina all’Aquila, un messaggio di “verità e di solidarietà”, da parte di Consiglio e Giunta comunale, su invito dell’opposizione.

Tutti hanno esposto i cartelli che circolano in città dopo la sentenza shock sul concorso di colpa per alcune vittime del terremoto del 6 aprile 2009.

“Domenica saremo presenti alla manifestazione per ribadire che le ‘Vittime non hanno colpa’. In questi casi non esiste opposizione o maggioranza”, si legge in una nota.