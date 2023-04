TERREMOTO L’AQUILA, DEL PINTO: “PREVENZIONE DAL BASSO E FIDUCIA NEI RAGAZZI, ADULTI HANNO FALLITO”

L’AQUILA – “A 14 anni dal terremoto, e dopo le altre tragedie a cui abbiamo assistito, si arriva alla conclusione che da politici, amministratori ed adulti in generale ci si può aspettare ben poco. Bisogna cambiare totalmente visione: noi insegnanti abbiamo un potere che gli altri non hanno, quello di formare e sensibilizzare le giovani menti”.

Ne è convinto Christian Del Pinto, geofisico sismologo nonché docente di ruolo presso la Scuola pubblica dove porta avanti programmi di sensibilizzazione alla prevenzione dei rischi naturali e di sviluppo di ambienti virtuali di apprendimento.

“Negli ultimi 10 anni mi sono occupato di questo, progetti scolastici sulla prevenzione. A Teramo mi è stata data la possibilità di realizzarli, di metterli in pratica. È prevenzione dal basso, un investimento a lungo termine sui ragazzi che magari andranno ad occupare ruoli chiave nella società”, spiega Del Pinto.

Tra le altre cose, nel 2007 Del Pinto ha dato vita, in qualità di responsabile scientifico del Centro Funzionale Regionale, alla Rete di Monitoraggio Sismico del Molise.

E dopo anni passati a lanciare appelli sull’importanza della prevenzione, a 14 anni dal devastante sisma che ha sconvolto L’Aquila, è arrivato a una sua personale conclusione: “Non mi fido più del potere, mi fido dei ragazzi. Mi danno grosse soddisfazioni quotidianamente e da insegnante non posso che credere in loro. Gli adulti ormai, anche senza affrontare discorsi politici, li abbiamo persi. Non hanno mai capito che se vuoi amministrare un territorio al primo posto non c’è la tua poltrona ma la sicurezza delle persone. Se un territorio è sismico si deve fare prevenzione”.