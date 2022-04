TERREMOTO L’AQUILA, DI BENEDETTO: “TENERE VIVO INSEGNAMENTO SICUREZZA, GUARDARE AL FUTURO”

L’AQUILA – “Il ricordo del sisma del 6 aprile 2009 cade in un momento particolare per il nostro Paese e anche per il mondo. Oggi il raccoglimento va all’assenza non più recuperabile delle persone che sono venute a mancare quella notte”.

Così il consigliere regionale Americo Di Benedetto, candidato alle prossime elezioni amministrative dell’Aquila: “Insegnamento che dobbiamo tenere vivo è quello della sicurezza sismica, ma anche della qualità delle relazioni, sul profilo dell’educazione che non deve mai mancare, nella dialettica politica e in generale tra le persone. Il messaggio è quello di non perdere mai la speranza di guardare al futuro con ottimismo nonostante tutto”.