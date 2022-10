TERREMOTO L’AQUILA, DI GIROLAMO (M5S): “SENTENZA INFANGA MEMORIA VITTIME”

L’AQUILA – “Vergogna! Non riesco a trovare un altro termine per commentare la sentenza del tribunale de l’Aquila secondo cui alcune delle vittime del terremoto dell’aprile 2009 morirono sotto le macerie perché ‘incaute'”.

Lo dichiara in una nota la senatrice del M5S, Gabriella Di Girolamo: “Quelle persone, secondo i giudici, sbagliarono a dormire quella notte nelle proprie abitazioni, poi crollate, poiché si era reduci da uno sciame sismico. Quindi avrebbero dovuto sapere o immaginare quello che poi sarebbe accaduto. Una decisione sconcertante che non solo non rispetta la memoria di chi ha perso la vita ma che crea anche un pericoloso precedente”.

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza alle famiglie di quelle vittime che in attesa che si faccia giustizia e che emerga la verità ora devono subire anche l’onta di vedere infangati, da un tribunale per giunta, la memoria dei propri cari”, conclude Di Girolamo.