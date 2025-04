L’AQUILA – Sedici anni dopo la tragedia costata la vita a 309 persone, L’Aquila si ferma per commemorare le sue vittime nel giorno del ricordo di una ferita profonda, il terremoto che nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 ha colpito il capoluogo d’Abruzzo e altri 56 comuni.

A ricordarlo ogni giorno ci sono i segni di un complesso percorso di rinascita sociale e materiale, evidenti tra i cantieri di un centro storico in ricostruzione nella città che oggi si prepara ad essere Capitale italiana della Cultura 2026.

L’Aquila guarda al futuro ma non dimentica, non possono farlo i familiari delle vittime, da sedici anni alla ricerca di giustizia tra le aule dei tribunali. Lo scorso primo aprile la Corte di Appello civile dell’Aquila, ha restituito un minimo di dignità a chi è morto e a chi continua a lottare, ribaltando la sentenza “shock” di primo grado che rispetto al crollo dell’edificio in via Campo di Fossa, dove persero la vita 24 persone, attribuiva un concorso di colpa, con riduzione del 30% dei risarcimenti alle vittime, per non essere uscite di casa dopo le prime scosse.

E quest’anno, alla vigilia di una ricorrenza dolorosa, L’Aquila ha accolto in Piazza Duomo il Giuramento del 99esimo corso dei Vigili del fuoco alla presenza del premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, un evento fortemente simbolico che per la prima volta nella storia del Corpo nazionale si è svolto al di fuori delle mura delle Scuole Centrali Antincendi di Roma.

Una scelta che, ancora una volta, ha evidenziato il profondo legame di stima e riconoscenza che la comunità aquilana nutre nei confronti dei Vigili del Fuoco per l’opera di soccorso, assistenza e supporto alla popolazione, svolta in occasione del terremoto del 2009 e in molte altre circostanze.

Come sottolineato nei giorni scorsi dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino: “È la prima volta che una cerimonia di giuramento viene fatta fuori dal ‘tempio sacro’ delle scuole di Capannelle, e si è scelto di organizzare il 99° corso all’Aquila perché evoca uno dei simboli storici della città: dai 99 castelli su cui è stata edificata alla Fontana delle 99 Cannelle, monumento nazionale italiano di grande pregio. Un ritorno emozionante per noi, che abbiamo operato qui in seguito al terremoto del 2009. Ricordiamo con emozione tutte le persone che siamo riusciti a salvare e con grande dolore le 309 vittime per le quali nulla abbiamo potuto fare. Da allora, anche noi siamo aquilani, e lo saremo per sempre”.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha firmato l’ordinanza con la quale viene proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di domenica 6 aprile “in segno di rispetto e di perenne partecipazione al dolore delle tante famiglie colpite nei loro sentimenti con la perdita dei propri congiunti, anche al fine di promuovere iniziative di riflessione e di partecipazione collettiva”.

“Anche in questa ricorrenza – recita il provvedimento – l’Ente ha promosso, unitamente alle Associazioni dei familiari delle vittime del sisma e di concerto con le autorità competenti in materia di pubblica sicurezza, un programma di iniziative prevedente momenti di commemorazione, riflessione e omaggio alle vittime”.

In particolare vengono disposti: l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere sugli edifici pubblici delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale, e il divieto, fatte salve le iniziative ricomprese all’interno del programma delle commemorazioni, delle attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della ricorrenza o con il decoro urbano.

L’ordinanza invita al contempo: tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive, le altre Pubbliche amministrazioni a prendere parte alle iniziative promosse in commemorazione del sisma, nonché ad esprimere in forme decise autonomamente la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, i balconi o le finestre degli edifici; gli esercizi commerciali, le imprese, le attività artigianali e le altre organizzazioni pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, a sospendere l’attività lavorativa la mattina del 6 aprile fino alle 11.

LA FIACCOLATA

Oltre alla fiaccolata, prevista in forma ridotta come richiesto dal Comitato familiari delle vittime del sisma, questa sera, sabato 5 aprile, e alle celebrazioni religiose a cura dell’Arcidiocesi, sono in calendario una serie di appuntamenti promossi a seguito dell’avviso pubblico del Comune dell’Aquila, rivolto ad istituzioni culturali, enti, associazioni e comitati, finalizzato alla promozione di iniziative per continuare a coltivare la memoria di chi ci ha lasciato e mantenerne vivo il ricordo.

Quest’anno la partenza del percorso è fissata alle ore 22, con ritrovo alle 21:30, di fronte la Casa dello Studente.

I partecipanti, dopo aver attraversato via XX Settembre, raggiungeranno il Parco della Memoria: lì verranno deposti dei fiori sui nomi che compongono il memoriale e che verranno affidati ai parenti delle vittime da personale preposto nei pressi della Villa Comunale.

Successivamente si procederà all’accensione del braciere della memoria, quest’anno affidata a Carlo Cruciani, carabiniere in pensione, in servizio presso il centralino del 112 nella notte del sisma, tra il 5 e il 6 aprile 2009. Sarà quello il momento che precederà la lettura dei nomi delle vittime del terremoto, il cui ricordo verrà omaggiato anche con la luce blu del faro che sarà installato all’interno del cortile della sede municipale di Palazzo Margherita.

I cittadini con disabilità motoria potranno raggiungere il Parco della memoria con l’automobile sino alle 22:30, con accesso previsto da via Delfico (nei pressi del GSSI-ex Isef) dove personale del Comune dell’Aquila sarà a disposizione per accompagnarli nell’area della cerimonia.

Si ricorda, infine, che il Fiore della Memoria, la spilla raffigurante il crocus, fiore di zafferano, da indossare nei giorni delle commemorazioni, è disponibile gratuitamente nelle tabaccherie aderenti al circuito Fit e nelle farmacie comunali, mentre sui canali social è attiva la campagna “Accendi la tua luce” che sta coinvolgendo, attraverso Anci, i comuni abruzzesi e italiani.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

In vista della Fiaccolata, il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza con la quale saranno adottati in via temporanea divieti e limitazioni alla circolazione stradale, come di seguito specificato:

– dalle ore 19.30 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di transito veicolare su:

Via XX Settembre (tratto compreso tra le intersezioni con Via Fontesecco e Via Crispi);

Via Persichetti;

Via Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio);

– dalle ore 18.00 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri su:

Via XX Settembre (tratto compreso tra le intersezioni con Via Fontesecco e Via Crispi);

Via Persichetti;

Via Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio);

– dalle ore 17.00 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri in Via Delfico, Viale Corridoni (tratto compreso tra Via Delfico e Via de Bartholomaeis), Via Generale Rossi (tratto compreso tra le intersezioni con Via Corridoni e Via Colagrande), Piazzale Paoli, Via de Bartholomaeis (tratto compreso tra Via Corridoni e Via Campo di Fossa).

Si precisa inoltre che i residenti nell’area di Viale Rendina, Via San Michele e Via Santa Giusta potranno accedere alle proprie abitazioni tramite Via Iacobucci.

IL PROGRAMMA DELLE COMMEMORAZIONI

Sabato 5 aprile 2025

ore 14.30 – Stadio Tommaso Fattori, L’Aquila

G.S. Fiamme Oro Rugby vs Petrarca Padova

Campionato Serie A “Elite”

G.S. Fiamme Oro Rugby Polizia di Stato

ore 18.00 – Auditorium del Parco, L’Aquila

Suoni e voci dalla memoria: la speranza

Associazione Che spettacolo la vita

ore 18.30 – Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante)

S. Messa in suffragio dei bambini defunti

presieduta dal Can. Daniele Pinton

ore 20.00 – Palazzo Margherita, L’Aquila

Accensione faro blu in ricordo delle vittime del terremoto del 6 aprile del 2009

a cura del Comune dell’Aquila

ore 20.30 – Chiesa di San Pietro Apostolo, Onna

Santo Rosario e Santa Messa

Onna onlus

in collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo

ore 22.00 – Casa dello Studente – via XX Settembre

Fiaccolata con destinazione finale Parco della Memoria (ritrovo 21:30)

ore 22.00 – Onna

Fiaccolata per le vie del borgo

Onna onlus

in collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo

ore 24.00 – Onna

Lettura nomi vittime presso il Luogo del Ricordo

Onna onlus

in collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo

Domenica 6 aprile 2025

ore 3.32 Piazza Duomo

Pedalando per la ricerca 2025

Partenza della tappa L’Aquila- Perugia- Roma

per celebrare i 60 anni di Fondazione AIRC e ricordare le vittime del terremoto

ore 9.30 – Piazza 6 aprile, Scuola GdF L’Aquila

Deposizione di una corona ai piedi dell’opera “La rinascita”

Scuola Ispettori e Sovrintendenti GdF L’Aquila

ore 9.30 – Chiesa del Cimitero, L’Aquila

S. Messa per commemorazione delle vittime del terremoto

Celebrata dal cappellano della Polizia di Stato

Associazione nazionale Polizia di Stato – Sezione provinciale dell’Aquila

ore 10.00 – Chiesa del villaggio M.A.P. Onna

Celebrazione Santa Messa

Onna onlus

in collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo

ore 10.15 – Casa dello Studente (via XX Settembre)

Deposizioni di fiori all’angelo realizzato dai Vigili del Fuoco

A cura del Comune dell’Aquila

ore 10.30 – plesso del cimitero dedicato alle vittime del terremoto, L’Aquila

Deposizione corona

Associazione nazionale Polizia di Stato – Sezione provinciale dell’Aquila

ore 11.30 – Auditorium del Parco, L’Aquila

Concerto della Fanfara della Polizia di Stato

Associazione nazionale Polizia di Stato – Sezione provinciale dell’Aquila

ore 17-00 – Casa Onna

Onna, Anno XVI°

Kintsugi

Musica, narrazione e presentazione multimediale

Onna onlus

in collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo

ore 18.00 – Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante)

S. Messa in suffragio dei 309 ‘martiri’ del sisma del 2009

presieduta dall’Arcivescovo Metropolita S. E. Mons. Antonio D’Angelo

Martedì 8 aprile 2025

ore 18.00 – Orto Botanico di Collemaggio

Presentazione del libro “Psicologia dell’emergenza: scritti ed esperienze”

di Maria Teresa Fenoglio

a seguire dibattito con i prof. A. Vaccarelli e E. Perilli dell’Università dell’Aquila

Associazione 180 Amici

giovedì 10 aprile 2025

ore 17.00 – Palazzetto dei Nobili, L’Aquila

Presentazione del libro “Mediae terrae. Dopo il terremoto: la rinascita dell’Italia centrale oltre la fragilità del territorio”

del Sen. Guido Castelli – Commissario Straordinario per il sisma 2016

dal 5 al 13 aprile

Emiciclo – Villa Comunale

Mostra Earthquakes of Abruzzo until today

A cura di Regione Abruzzo, USRA e USRC

Dalle ore 9 alle ore 20 tutti i giorni

Il 5 e il 6 aprile, fino alle ore 24