TERREMOTO L’AQUILA, FINA: “IMPORTANTE MANIFESTAZIONE 23 OTTOBRE, SUBITO PDL PER FAMILIARI VITTIME”

L’AQUILA – “È un’iniziativa importante la manifestazione che si terrà all’Aquila, alla Villa Comunale, il 23 ottobre prossimo, in seguito alla sentenza che è arrivata ad attribuire alle vittime parte della responsabilità della propria morte, nella tragica notte del 6 aprile 2009. Così come è rilevante e da tenere in grande considerazione l’appello ‘Le vittime non hanno colpa’ di cittadini e familiari”.

Lo dichiara in una nota il senatore Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo.

“Il nostro impegno – prosegue Fina – è stare accanto a chi è stato direttamente colpito dalla sentenza, ma in generale ai familiari delle vittime, a chi ha subito lutti. Nelle sedi istituzionali utilizzeremo per questo, e per fare luce e chiarezza, tutti gli strumenti a nostra disposizione. Intanto è subito da depositare nuovamente la proposta di legge che dispone misure a favore dei familiari delle vittime dei terremoti del 2009 e del 2016, presentata nella scorsa legislatura come prima firmataria da Stefania Pezzopane“.