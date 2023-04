TERREMOTO L’AQUILA: IL 6 APRILE LUTTO CITTADINO, LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

L’AQUILA – Come previsto dallo statuto del Comune dell’Aquila e “in segno di rispetto e di perenne partecipazione al dolore delle tante famiglie colpite nei loro sentimenti più forti, con la perdita dei propri congiunti”, il sindaco Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 6 aprile, ricorrenza del terremoto del 2009.

Nel provvedimento, pubblicato all’albo pretorio on line della Municipalità, viene disposta l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere sugli uffici delle pubbliche amministrazioni del territorio comunale e prescritto il divieto di svolgimento delle attività ludiche e ricreative, nonché “di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della ricorrenza o con il decoro urbano”.

Con l’ordinanza in questione, i cittadini e le associazioni culturali, sociali e produttive e le altre pubbliche amministrazioni vengono invitati a prendere parte alle iniziative promosse nella commemorazione del sisma, nonché ad esprimere la partecipazione al ricordo delle vittime “anche illuminando, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, i balconi e le finestre degli edifici”.

L’invito è inoltre rivolto in particolare ad esercizi commerciali, imprese, attività artigianali e ad organizzazioni pubbliche e private, per “sospendere l’attività lavorativa la mattina del 6 aprile, fino alle 11”.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

In occasione delle iniziative inserite nel programma della ricorrenza del quattordicesimo anno dal sisma del 6 2009, è stata modificata la viabilità in alcune strade dell’Aquila.

In particolare, domani, 5 aprile, dalle 19 fino all’una del 6 aprile, sarà vietato il transito lungo via XX settembre (compresa la bretella adiacente palazzo di giustizia), viale Crispi (nel tratto compreso tra viale Collemaggio e via XX settembre), via Delfico, via Corridoni (tratto compreso tra via Cadorna e via De Bartholomaeis), via Generale Rossi (tra via Corridoni e via Colagrande), piazzale Paoli e via De Bartholomaeis (tra via Corridoni e via Campo di Fossa). Su queste stesse strade sarà istituito un divieto di sosta con rimozione a partire dalle 17 di domani, tranne che per viale Crispi (sempre per quanto riguarda il tratto compreso tra viale Collemaggio e via XX settembre), dove il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle 13. Divieto di sosta con rimozione, dalle 19 di domani fino all’una del 6 aprile, anche su via Fontesecco (tratto compreso tra via Buccio di Ranallo e via XX settembre), sul lato destro in direzione via XX settembre.

I residenti dell’area di viale Rendina, via San Michele e via Santa Giusta potranno accedere alle proprie alle proprie abitazioni tramite via Iacobucci. Quelli di via XX settembre, nel tratto compreso tra viale Crispi e via Persichetti, potranno percorrere il varco posto su viale Crispi all’intersezione con viale Collemaggio, compatibilmente con lo svolgimento della fiaccolata e delle altre iniziative previste.

Le ordinanze di riferimento della polizia municipale sono pubblicate all’albo pretorio on line del Comune dell’Aquila.