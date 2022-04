TERREMOTO L’AQUILA, IL COTUGNO RICORDA LE VITTIME: “RAGAZZI PER SEMPRE VIVI NELLA MEMORIA”

L’AQUILA – “Maria Paola Parisse, Patrizia Fabaro, Filippo Maria Bruno sedevano sui banchi del Cotugno. Con i loro sogni, le ambizioni, gli ideali che anima il fuoco della gioventù. Luigi Cellini, Marta Zelena e Ondreij Nouzovsky erano ospiti del Convitto, studiavano nel cuore pulsante della città, respirandone ogni giorno gli stimoli. Il 6 aprile 2009 i loro sogni si sono infranti contro la furia crudele della natura, che ne ha spezzato le vite, ma non il ricordo. È per questo che oggi siamo qui, a 13 anni dal sisma, a dar voce ai nostri compagni che di voce non ne hanno più. Ragazze e ragazzi mai conosciuti, ma vivi nella memoria di ciascuno di noi”.

In una toccante lettera diffusa agli organi di stampa, i rappresentanti d’istituto del Liceo Cotugno – Camilla Spezza, Alessandra Carosi, Federico Mastropietro e Ivan Chiocci – hanno voluto ricordare gli ex alunni della scuola scomparsi la notte del 6 aprile.

“Le loro storie attraverseranno il tempo senza essere scalfite, i loro volti saranno per sempre impressi nella memoria, la loro voce tornerà a riecheggiare tra le aule, come monito e spirito solidaristico di una città che non dimentica. Maria Paola, Patrizia, Filippo, Luigi, Marta e Ondreij erano ragazzi come noi, pervasi dalla spensieratezza di un’adolescenza intrisa di progetti da realizzare, di castelli in aria da costruire, di primi amori e amicizie che cementano e fanno crescere insieme. A loro, fin lassù, va l’abbraccio della comunità studentesca del Cotugno. Ai genitori la certezza che il loro ricordo non svanirà mai. Tramandato di generazione in generazione. Perché possano continuare a vivere nel cuore di tutti gli aquilani”.