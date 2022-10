TERREMOTO L’AQUILA: “LE VITTIME NON HANNO COLPA”, CENTINAIA DI ADESIONI A MANIFESTAZIONE DI DOMENICA

L’AQUILA – Tante le adesioni che continuano ad arrivare per partecipare insieme alla manifestazione di domenica 23 ottobre, alle 11, alla Villa comunale dell’Aquila per dire che le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 non hanno alcuna colpa come recita invece la sentenza shock di cui abbiamo avuto notizia la scorsa settimana.

Come si legge in una nota, sono tantissimi i cittadini e le cittadine, le realtà e le associazioni, finora circa 500, che hanno voluto sottoscrivere l’appello inviando una mail a [email protected] .

Tra loro molti parenti delle vittime del terremoto e comitati sorti nel Paese all’ indomani di altre catastrofi come quella del ponte Morandi, di Rigopiano o quella relativa all’inquinamento di Taranto.

“La sentenza infatti crea profondo smarrimento e sdegno oltre che un pericoloso precedente di fronte al quale non possiamo che opporci continuando a chiedere Verità e Giustizia per le vittime di tutte le catastrofi – si legge ancora nella nota – Quello di domenica alle ore 11 sarà anche un momento per tornare a riunirci come comunità, a riflettere insieme e a prendere la parola, certi che momenti come questo siano utili anche a ricostruire quel senso di comunità fondamentale per la città e che dà forza anche per il futuro”.

“Giudichiamo molto positiva la presa di posizione corale del Consiglio comunale aquilano che di fatto ha voluto dare un segnale di sostegno e di adesione alla manifestazione facendosi fotografare insieme con i cartelli ‘Le vittime non hanno colpa’. A ribadire che, quando ci si batte per chiedere verità e giustizia per quanto accaduto la notte del 6 aprile 2009 alle 3:32, lo si fa unitariamente come cittadinanza unita nei colori comuni della città che conosce la sofferenza ed il lutto senza abbandonare la lotta per risorgere e la speranza che nel tempo l’hanno sempre contraddistinta”, conclude la nota.

Le adesioni sono in continuo aggiornamento e si possono consultare a questo link:

https://docs.google.com/document/d/1FJrc8M37RHDW254d9WR2Mbny1vCEnOVET915JHM36Xw/edit?usp=sharing