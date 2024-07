TERREMOTO L’AQUILA: “LE VITTIME NON HANNO COLPA”, IL 30 LUGLIO MANIFESTAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE

L’AQUILA – “Le vittime non hanno colpa. A distanza di due anni siamo purtroppo ancora qui: le sentenze shock si reiterano e offendono la memoria di ciò che è stato. Dalla rabbia e nel ricordo di ciò che realmente accadde nel terremoto del 2009, dalla volontà di rivendicare risposte, dalla consapevolezza che non resteremo in silenzio, nasce la scelta di convocare una manifestazione”.

Lo annuncia, in una nota, Vincenzo Vittorini, dell’Associazione Familiari Vittime del Terremoto dopo le sentenze shock della sezione civile della Corte d’Appello dell’Aquila.

La manifestazione su terrà martedì 30 luglio, alle 18, presso il parcheggio del Tribunale (Villa Gioia).

“Invitiamo i rappresentanti Istituzionali ad essere presenti. Ai Parlamentari chiediamo di attivarsi in rappresentanza del nostro territorio presentando interrogazioni tese a far luce su quanto accaduto”, conclude la nota.