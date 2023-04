TERREMOTO L’AQUILA, LIRIS: “MEMORIA E RICORDO. PRESENZA MELONI CONFERMA ATTENZIONE GOVERNO”

L’AQUILA – “Silenzio e riflessione. Non possono che essere questi i sentimenti che animano un aquilano nella triste ricorrenza del 6 aprile, quattordici anni dopo quella notte che ha sconvolto le vite di ciascuno di noi portando via quelle di 309 persone. Un momento che deve conciliare memoria e ricordo con la consapevolezza di quanto quella esperienza drammatica ha insegnato alla nostra comunità, che è riuscita a rialzarsi costruendo un sistema che oggi è modello per il mondo, capace di costruire buone pratiche nella gestione dell’emergenza e della ricostruzione. Un lavoro corale che, oggi più che mai, vede impegnate le istituzioni a tutti i livelli con una filiera politico-amministrativa capace di far mantenere alta l’attenzione sul territorio”.

È quanto rileva il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo.

“La presenza alle commemorazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, conferma l’importanza dell’Aquila nell’agenda di governo – fa osservare – ormai da tempo dimostrata, a partire dagli importanti stanziamenti per la ricostruzione che hanno assunto carattere pluriennale e dalla disponibilità che, da parlamentare, rilevo in ogni occasione in cui mi faccio portavoce delle istanze del territorio”.

“Il dialogo e l’ascolto da parte dell’esecutivo è costante, anche e soprattutto dietro le quinte, nel lavoro quotidiano che si porta avanti in sede parlamentare per dare risposte alle esigenze che sottoponiamo all’attenzione dei nostri interlocutori”.