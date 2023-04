TERREMOTO L’AQUILA, MELONI: “GOVERNO FARA’ LA SUA PARTE PER LA RICOSTRUZIONE”

L’AQUILA – “Sono trascorsi 14 anni da quel terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì con forza L’Aquila e l’Abruzzo. Quella tragedia toccò il cuore e la mente di tutti gli italiani che non si tirarono indietro di fronte alle difficoltà e dimostrarono grande solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite”.

Lo scrive in un post la premier Giorgia Meloni che proprio ieri pomeriggio è stata all’Aquila per partecipare alla messa nella chiesa delle Anime Sante.

“Onoriamo la memoria delle 309 vite spezzate e ci stringiamo intorno alle famiglie e ai loro cari. L’impegno per questo forte e orgoglioso territorio non è terminato e il governo lavora per accompagnare e sostenere il completamento della ricostruzione. C’è ancora molto da fare ma abbiamo la possibilità di far risorgere L’Aquila e i comuni del cratere e renderli ancora più belli e fieri di prima. Continueremo a fare la nostra parte”, conclude Meloni.