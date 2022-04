TERREMOTO L’AQUILA, PEZZOPANE: “ABBIAMO PAGATO UN PREZZO ALTISSIMO, OGGI MESSAGGIO DI SPERANZA”

L’AQUILA – “Il messaggio di questa commemorazione è la resistenza del popolo aquilano e la speranza di questa comunità che nonostante le sofferenze nonostante la fatica è sempre pronta nel ricordo, nella memoria e anche nel costruire una prospettiva. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, nessuno dovrà più pagarlo”.

Sono le parole della deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma all’Aquila, che questa sera partecipa alla fiaccolata e alle commemorazioni per il 13esimo anniversario del terremoto del 2009.

“In questi anni – spiega ad AbruzzoWeb – abbiamo fatto molte cose importanti utili, e soprattutto abbiamo mandato un messaggio forte al Paese, che è il messaggio della prevenzione sismica e di alcune misure nazionali che nascono proprio da quello che qui abbiamo pensato, ragionato e proposto ovvero, ad esempio, il codice della ricostruzione, che finalmente è in parlamento; il sismabonus un’azione nazionale per mettere in sicurezza e le abitazioni,;e ancora il ragionamento sulle assicurazioni sismica delle abitazioni e il fascicolo del fabbricato che finalmente si sta mettendo in cantiere”.

“Insomma, una serie di iniziative che erano necessarie con un ritardo di oltre 30 anni. Noi abbiamo pagato un prezzo amarissimo come lo hanno pagato altre popolazioni, penso al terremoto del 2016 ad Amatrice, e nessuno deve più pagare il prezzo alla superficialità, all’incapacità alla mancanza di visione e previsione”.