TERREMOTO L’AQUILA, SCIMIA (FDI): “SENTENZA DIFFICILE DA ACCETTARE, VICINI A PARENTI VITTIME”

L’AQUILA – “La nostra presenza è doverosa, come consiglieri comunali e come cittadini, perché oggi vestiamo la casacca neroverde. La sentenza ci ha lasciato senza parole ed è difficile da accettare”.

Così Leonardo Scimia, capogruppo di FdI al Consiglio dell’Aquila presente insieme al suo gruppo alla manifestazione che si è tenuta questa mattina alla villa comunale contro la sentenza sul concorso di colpa per alcune delle vittime che persero la vita a seguito del terremoto con il crollo di uno stabile in via Campo di Fossa.

“Vogliamo esprimere vicinanza ai parenti delle vittime, ad una città che ha sofferto e merita maggior rispetto. Restiamo comunque fiduciosi sull’operato delle istituzioni e della Magistratura”, ha aggiunto.