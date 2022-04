TERREMOTO L’AQUILA, SOSPIRI: “MAI SPEGNERE ATTENZIONE SU RICOSTRUZIONE MATERIALE E CIVILE”

L’AQUILA – “Questa commemorazione cade in una fase molto difficile, pensiamo la guerra in Ucraina, esplosa dentro una emergenza pandemica già difficilissima”.

Così il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nel corso della fiaccolata per il 13esimo anniversario del terremoto dell’Aquila.

“Oggi siamo qui per una celebrazione in memoria delle vittime del sisma e anche per non far spegnere neanche per un minuto, come non è del resto avvenuto in questi 13 anni, l’attenzione su tutte le fasi di ricostruzione economica, materiale e anche civile dell’area colpita dal sisma del 2009 e della città dell’Aquila”.