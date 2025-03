TERREMOTO L’AQUILA: SPILLE FIORE DELLA MEMORIA NELLE FARMACIE COMUNALI E TABACCHERIE

L’AQUILA – A partire da oggi inizia la distribuzione del “Fiore della memoria”, le spille raffiguranti un croco di colore viola, il fiore di zafferano scelto dal Comune dell’Aquila, già dal 2022, per commemorare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009.

Le spillette sono disponibili presso le tabaccherie aderenti al circuito Fit e le farmacie comunali, dove potranno essere richieste e ritirate gratuitamente.

“Oltre alla già consolidata collaborazione con la Federazione dei tabaccai e grazie alla sinergia attivata con Afm, abbiamo intensificato la distribuzione del fiore su tutto il territorio comunale con l’auspicio che, come sempre, venga indossato nei giorni delle commemorazioni del sisma. Un piccolo gesto, ma significativo, per continuare a coltivare la memoria e il ricordo di chi ci ha lasciati nella notte più tragica della nostra comunità”, spiega in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Sui canali social, inoltre, si rinnova anche quest’anno la campagna “Accendi la tua luce” con cui si invita a esprimere in forme autonome la partecipazione al ricordo delle vittime illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, i balconi o le finestre degli edifici con una candela o con la luce di un cellulare.