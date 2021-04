TERREMOTO L’AQUILA, SUMMIT UFFICI SPECIALI E CASA ITALIA

L’AQUILA – Concessi l’85% di contributi per la ricostruzione privata nel comune dell’Aquila e del 50 % nei comuni del cratere: sono i dati illustrati dai direttori dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (Usra), Salvo Provenzano, e dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (Usrc), Raffaello Fico nel corso dell’incontro con il Capo Dipartimento di Casa Italia, Elisa Grande.

I due responsabili hanno inoltre rappresentato al Capo Dipartimento la situazione della ricostruzione pubblica che presenta maggiori criticità per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori. Al riguardo, Provenzano e Fico faranno recapitare alla dottoressa una nota sulle criticità della ricostruzione pubblica e “sulle possibili soluzioni per accelerare le procedure di ricostruzione anche in vista di incontri di coordinamento con i responsabili degli uffici del Ministero dei Beni Culturali e delle altre amministrazioni coinvolte nei processi di ricostruzione”.

Durante il confronto è stato infine affrontato il tema del sismabonus: il Capo Dipartimento Casa Italia ha spiegato che sono già in corso interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate per le problematiche interpretative inerenti all’applicazione dell’incentivo fiscale nei processi di ricostruzione post-sisma. Grande si è impegnata a visitare a breve i due uffici speciali della ricostruzione.