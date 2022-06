TERREMOTO MARCHE: SOSPESO TRAFFICO FERROVIARIO PESCARA-ANCONA FINO ALLE 17.30

ANCONA – Il traffico ferroviario sulla linea Pescara-Ancona è stato sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito del terremoto che si è verificato al largo della costa marchigiana.

Lo comunica Trenitalia.

È in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico.

Da quanto si è appreso, la sospensione del traffico ferroviario durerà fino alle ore 17.30 per consentire le verifiche tecniche lungo la linea Adriatica. Risultano interessati al blocco tre Frecciarossa (due per Milano e uno per Lecce) ed alcuni treni regionali.