TERREMOTO, PATASSINI (LEGA): “GOVERNO BOCCIA ODG PER PROROGA PAGAMENTO UTENZE”

ROMA – “Governo ancora sordo sulla questione del pagamento delle utenze di luce e gas dei terremotati, sospensione scaduta a dicembre 2020. È stato bocciato un odg della Lega che chiedeva al governo di prorogare la sospensione sugli immobili inagibili e distrutti per il 2021 e rateizzare a 120 mesi la fattura di conguaglio”.

Lo scrive in una nota il deputato della Lega Tullio Patassini, firmatario dell’odg: “Così – spiega – arriveranno quindi migliaia di bollette con il conto arretrato di 4 anni e si riprenderà a pagare anche sugli immobili che ora sono macerie. Per otto mesi il governo ha continuato a rinviare l’intervento, ora getta la maschera. Il governo ha smentito sé stesso avendo già approvato un precedente odg sullo stesso argomento. Ma oggi il tempo è scaduto e il Milleproroghe sarà l’ultimo treno. Il governo quindi non perda tempo e voti finalmente l’emendamento della Lega a tutela di famiglie e imprese”.

