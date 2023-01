TERREMOTO: PROSEGUE LO SCIAME SISMICO, NUOVE SCOSSE IN ROMAGNA

BOLOGNA – Prosegue lo sciame sismico in Romagna, con altre quattro scosse di minore entità rispetto a quelle di stamattina, che si sono registrate, fra le 11.29 e le 12.32, fra le province di Forlì-Cesena e Ravenna.

La più forte è stata alle 11.29, con una magnitudo di 3.8 ed epicentro a Cesenatico.

Alla scuola media Zignani di Castiglione di Ravenna gli alunni sono stati fatti uscire per prudenza dal personale scolastico, ma la situazione è stata verificata dai tecnici del Comune e non sono stati ravvisati danni strutturali, quindi gli studenti sono rientrati in classe.

I Centri operativi comunali e l’Agenzia regionale di protezione civile restano in allerta, monitorando costantemente la situazione e pronti a intervenire in caso di necessità.