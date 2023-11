TERREMOTO: SCOSSA 2.8 A CROGNALETO

CROGNALETO – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata dall’Invg nel teramano, con epicentro a Crognaleto, alle 17.45, ad una profondità di 16 km.

L’evento è stato distintamente avvertito in buona parte della provincia e anche in alcune zone dell’Aquilano, dove si sono risvegliati i timori dopo le scosse che il 22 novembre scorso hanno fatto tremare L’Aquila, arrivando anche alla chiusura delle scuole a scopo precauzionale. In generale, anche dopo la scossa di oggi, non sono stati segnalati danni.