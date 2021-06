L’AQUILA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall’Ingv alle 18.37 a Sora, in provincia di Frosinone.

È stata avvertita in buona parte del Centro Italia, dal Lazio all’Abruzzo, in particolare nella Marsica. Al momento non si segnalano danni.

Alle 18.51 è stata registrata un’altra scossa, questa volta di magnitudo 2.4.