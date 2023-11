TERREMOTO: SCOSSA DI MAGNITUDO 4 IN PROVINCIA DI FERMO

FERMO – Torna a tremare la terra nelle Marche dove, alle 17.17, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4 con epicentro a 3 km da Montelparo (Fermo), ad una

profondità di 21 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica INGV-Roma. La scossa è stata avvertita a Fermo in modo particolarmente intenso ma anche ad Ancona, Ascoli Piceno e lungo la costa. Al momento non si segnalano danni.

Cittadini in strada e tanta paura a Montelparo, epicentro della scossa.

“È stata forte, ma fortunatamente non molto lunga – dice il sindaco Marino Screpanti -, altrimenti forse staremmo qui a raccontare una storia diversa. Questi fatti ci

ricordano il sisma del 2016″.

Il sindaco era al lavoro in Comune quando la terra ha tremato: “siamo scesi in strada e così ha fatto tanta altra gente”. Screpanti ha fatto un giro in paese, ma non ha rilevato danni e “non abbiamo famiglie da evacuare”.

Fra le tappe anche un centro per disabili e alcune case nel centro storico, disabitate dal terremoto del 2016. A Montelparo c’è solo la scuola dell’infanzia, in un edificio ad un piano. risistemato da poco e antisismico. “Domani farò un sopralluogo con l’architetto del Comune e valuteremo la situazione”.

Paura anche a Servigliano, dove la scossa è stata avvertita nettamente.

“Abito in una casa su due piani, stanotte dormirò sul divano al piano terra”, dice una residente del centro. “Il terremoto? Da me hanno tremato tutti i vetri. Ma a dare l’allarme – racconta – è stata la mia cagnolina, che ha cominciato ad abbaiare pochi secondi prima della scossa”.