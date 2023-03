TERREMOTO, SIGISMONDI (FDI): “CON MELONI RICOSTRUZIONE AL CENTRO DELL’AGENDA DI GOVERNO”

L’AQUILA – “Il Dl Ricostruzione attesta un cambio di passo rispetto al tema degli interventi post sisma. Con il governo Meloni, infatti, la ricostruzione torna ad essere protagonista dell’azione di governo. Segnali in tal senso sono arrivati prima nella legge di bilancio e poche settimane dopo con questo disegno di legge”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi nel corso della conferenza stampa all’Aquila, nella sede dell’Emiciclo, dove è stato presentato il nuovo Dl Ricostruzione insieme al senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris e al commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli.

“Un provvedimento che, raccogliendo anche le istanze di sindaci e presidenti di Regione, intende velocizzare la ricostruzione mettendo le amministrazioni nelle condizioni di poter rimuovere quegli elementi che nei centri storici hanno bloccato i cantieri – aggiunge – Abbiamo, inoltre, provveduto a prorogare i termini per maturare i requisiti per la stabilizzazione del personale che ha lavorato in questi anni negli uffici della ricostruzione; così come abbiamo previsto, per il mondo dell’impresa, norme che autorizzano il commissario ad erogare anticipazioni economiche. Intervento, quest’ultimo, necessario per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese nel pagamento dell’iva sulle fatture relative agli interventi di ricostruzione. Sul sisma bonus, infine, lavoreremo affinché sia mantenuto per le aree colpite dal sisma”, ha concluso.