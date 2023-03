TERREMOTO SIRIA: SROUR, “PARTE PRIMO CONTAINER AIUTI, GRANDE SOLIDARIETÀ DEGLI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Siamo in partenza con il primo container di 40 metri cubi carico di capi di vestiario, cibi a lunga conservazione, coperte, alimenti per bambini, medicinali, generatori ed altri beni di prima necessità destinati alle popolazioni siriane messe in ginocchio dal terremoto”.

E’ Mimmo Srour, ingegnere aquilano, nato in Siria, ex assessore regionale, a seguire le operazioni dal centro di raccolta dell’Aquila, nella zona artigianale di Pile, terminate le quali il container raggiungerà Civitavecchia, dove verrà caricato su una nave con destinazione il porto siriano di Latakia.

“La testimonianza di solidarietà degli abruzzesi – dichiara Mimmo Srour – in particolare degli aquilani, per portare conforto a chi ha perso tutto sotto le macerie, è stata e continua ad essere straordinaria, commovente. In appena una decina di giorni è stato possibile riempire questo primo container, e stiamo già preparando il secondo. L’elenco di quanti hanno donato beni preziosissimi per alleviare le sofferenze della gente siriana, o somme in denaro utilizzando l’iban da noi indicato, é lunghissimo”.

“A tutti gli abruzzesi che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato va il nostro grande, grandissimo ringraziamento. Qui ci limiteremo a segnalare il prezioso, notevole apporto di Fondazione Carispaq, azienda Coan, Clinica Villa Letizia, azienda Umberto Bologna, associazione 24 Febbraio Ucraina. Vi terremo informati sugli sviluppi della raccolta di beni e fondi, sulle prossime partenze di container e sull’arrivo a destinazione in territorio siriano di quanto raccolto. Grazie, ancora e ancora grazie”, conclude Srour.

Srour ricorda che i riferimenti sul posto sono: Mezzaluna rossa siriana; Arcivescovado greco ortodosso di Tartous; fondazione umanitaria Al Areen.

Per donare somme in denaro, ecco l’Iban: IT30 O 083 2703 6020 0000000 5374