TERREMOTO, SROUR: “LA SIRIA HA BISOGNO DI AIUTI IMMEDIATI”, CENTRO RACCOLTA A L’AQUILA

L’AQUILA – “In Siria, così come in Turchia, la terra continua a tremare. Ma la Siria continua a scontare un deficit di attenzioni e di aiuti. La situazione nel Paese è più che drammatica, tanti i morti, tantissimi feriti, innumerevoli le abitazioni distrutte, città intere ridotte in macerie”.

È l’allarme lanciato da Mimmo Srour, ingegnere 74enne, ex assessore regionale dell’Udeur, arrivato all’Aquila nel 1968, originario della città siriana di Nakib.

“La Siria ha immediatamente bisogno di aiuti – dice Srour -, al di là di qualsiasi polemica o speculazione politica, da qualsiasi parte provenga, che ha il solo risultato di piegare ancor di più una popolazione allo stremo delle forze, che non ha neanche più la forza di coltivare speranze. Per questo la nostra associazione è nata, per tenere viva la speranza, per raccogliere e portare in Siria più aiuti possibile, in modo da far sentire una vicinanza concreta a chi ha bisogno di tutto. Ad oggi siamo riusciti a raccogliere circa 30 mc di capi di vestiario, prodotti alimentari, medicali e per l’igiene della persona”.

Il centro di raccolta è situato a L’Aquila, nella zona artigianale di Pile, in via Rocco Carabba 26/h, capannone Coan.

“Abbiamo urgente bisogno, per chiudere la spedizione destinata a dare urgente conforto alla gente siriana, di altri 30 mc di prodotti alimentari e medicali e per l’igiene della persona. Il vostro aiuto è fondamentale. Stiamo raccogliendo anche delle donazioni in denaro, che serviranno per allestire la spedizione dei container via mare verso i porti della Siria, e per l’acquisto di altri prodotti indispensabili, come le coperte, preziose anche perché il tempo inclemente sta aggiungendo ulteriore disagio a quanto provocato dai terremoti”, conclude.

I riferimenti sul posto sono: Mezzaluna rossa siriana; Arcivescovado greco ortodosso di Tartous; fondazione umanitaria Al Areen. Per donare somme in denaro, ecco l’Iban: IT30 O 083 2703 6020 0000000 5374.