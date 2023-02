TERREMOTO TURCHIA-SIRIA, ESPERTI: IL PIU’ VIOLENTO DAL 1202

ROMA – Il terremoto che ha scosso questa notte la Turchia meridionale e la Siria centro-settentrionale è il più violento degli ultimi otto secoli.

Lo ha detto Marlène Brax, direttrice del centro libanese di geofisica, parte del Consiglio nazionale delle ricerche scientifico (Cnrs) di Beirut.

Interpellata dal quotidiano libanese L’Orient-Le Jour, edito a Beirut dove si sono avvertite in maniera distinta le scosse di questa notte e di stamani, Brax ha detto che il sisma di magnitudo 7,8 sulla scala Richter, con epicentro il sud della Turchia, è il più potente verificatosi nella regione dall’anno 1202.

In quell’anno, secondo i dati storici e di archivio citati da Brax, si verificò lungo la cosiddetta faglia del Levante, che corre dai monti Tauro in Turchia fino in Palestina passando per la Siria costiera e il Monte Libano, un terremoto di magnitudo 7,5.