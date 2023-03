ROMA – “Sono in costante contatto col direttore della Protezione civile Fabrizio Curcio per seguire col massimo impegno il fenomeno sismico che si è registrato in Umbria con epicentro a Umbertide”.

Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci: “Dai primi dati raccolti non sembrano esserci danni per le persone, le infrastrutture pubbliche e gli immobili privati, ma siamo molto attenti all’eventuale evolversi della situazione”.