“TERRITORI E LEGALITA'”: PRESIDENTE ANTIMAFIA NICOLA MORRA A SULMONA

SULMONA – Il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il senatore Nicola Morra, eletto in quota M5S, a Sulmona per un incontro pubblico sul tema delle infiltrazioni della criminalità

Ad annunciarlo la senatrice Gabriella Di Girolamo, che parla di “una grande occasione di ascolto e di approfondimento”. L’appuntamento è a Palazzo San Francesco giovedì 23 giugno alle 16. Oltre alla senatrice Di Girolamo, interverrà anche Teresa Nannarone, componente Forum nazionale del Pd contro le mafie.

“Per questo motivo – spiega Di Girolamo in una nota – l’invito alla partecipazione è esteso a tutti i candidati Sindaco e all’intera cittadinanza del territorio, poiché collocato al di fuori degli eventi elettorali in corso. Sarà un momento di riflessione da considerare come utile strumento per rafforzare la lotta alla criminalità organizzata nel territorio peligno che, come il resto dell’Italia, non è esente da questi fenomeni, chiaro com’è che isole felici nel nostro Paese non esistono”.

“Con il senatore Morra avremo modo di concentrarci nello specifico su quali siano i rischi legati alla soppressione del tribunale per un territorio in cui insiste un carcere di massima sicurezza con la più alta concentrazione di detenuti in regime di alta sorveglianza di tutta l’Italia. Allo stesso tempo, avremo modo di capire come i singoli cittadini possano imparare a riconoscere i segnali della presenza della criminalità e quindi prevenirne il radicamento con le conseguenze che conosciamo: dallo spaccio ai traffico illecito rifiuti, dall’usura alle estorsioni, dagli incendi al riciclaggio.

Gabriella Di Girolamo

Senatrice della Repubblica, Movimento 5 Stelle

Teresa Nannarone