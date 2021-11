TERRITORIO, GIOVEDI’ A PESCARA INCONTRO CON L’ASSESSORE REGIONALE NICOLA CAMPITELLI

PESCARA – L’assessore con delega al Territorio ed ai Paesaggi, Nicola Campitelli, ha convocato per giovedì 18, a Pescara, un incontro per presentare un progetto di tutela della biodiversità.

Nello specifico, nel quadro della transizione ecologica e nell’esigenza evolutiva di creazione di aggregati pubblico-privati per lo sviluppo di politiche attive nell’ambito dei processi di educazione e sensibilizzazione ambientale nasce “Educare alla biodiversità”: un accordo partenariale fra il Comune di Rocca San Giovanni, la Riserva naturale regionale “Grotta delle Farfalle”, l’associazione “Ambiente e/è Vita” Abruzzo (in qualità di soggetto deputato alla governance dell’area protetta) ed il giardino zoologico “Zoo D’Abruzzo” .

Il progetto costituisce un primo vero tentativo di realizzare processi educativi focalizzati sulla biodiversità complessivamente intesa e quindi, sia pur nelle differenti declinazioni ecosistemiche areali, quale unicum da scoprire e tutelare nel suo insieme.Uno spicchio d’Abruzzo dedicato alla conoscenza della biodiversità avendo quale punto di partenza gli ecosistemi areali per giungere, in un percorso guidato, alla scoperta dei diversi ambiti naturalistici che caratterizzano il Pianeta sia sotto il profilo faunistico che degli habitat correlati.

“La Regione Abruzzo – dichiara l’assessore Nicola Campitelli – sostiene e promuove queste iniziative in attuazione degli indirizzi della Strategia sulla Biodiversità europea per il 2030 ed in attuazione degli indirizzi delle Strategie Nazionali per lo Sviluppo Sostenibile e per la Biodiversità ed in correlazione con i 17 Goal dell’Agenda 2030-2050. In particolare, – ha prosegue l’assessore- il progetto si caratterizza per la creazione di una piattaforma di confronto permanente finalizzata ad una conoscenza diretta dei fenomeni e dei processi regolatori del sistema ambiente attraverso una metodologia educativa basata sull’esperienzialità e sulla stimolazione di una co-responsabilità gestionale ovvero quanto indicato come prevalente nelle strategie poste in essere dall’INFEA Regionale, il sistema regionale per l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale gestito dal Servizio Politica Energetica, nelle schede del PNRR e nella Programmazione Comunitaria”.

Nel corso dell’incontro verranno spiegate, nel dettaglio, le finalità progettuali e le misure attivate e/o in corso di attivazione

Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre all’assessore Campitelli, il Sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, la coordinatrice delle Riserve di Ambiente e/è Vita Silvia Di Paolo, il segretario regionale di “Ambiente e /è Vita”, Patrizio Schiazza, Il curatore del giardino zoologico Renato Bellucci, il direttore scientifico del giardino zoologico, Michele Capasso, e la responsabile comunicazione e marketing Manuela Bruni.