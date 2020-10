TERRORISMO: ATTACCO ALLA CATTEDRALE DI NOTRE-DAME A NIZZA, UOMO DECAPITATO

NIZZA – Attacco terroristico nella Cattedrale di Notre-Dame, a Nizza. Ancora incerto il bilancio delle vittime: secondo Bfmtv che cita una fonte della polizia, i morti sarebbero 3, mentre stando a Nice Matin, le vittime sono invece una donna decapitata e un uomo accoltellato. L’assalitore ferito a colpi d’arma da fuoco, è stato trasferito in ospedale. Ci sarebbe un secondo assalitore in fuga e ricercato. Il centro città è totalmente chiuso e tutti i negozianti e i clienti sono rintanati in uffici e negozi.

Secondo quanto riporta AFP un individuo con un coltello è stato arrestato, dicono fonti della polizia. L’attacco è avvenuto intorno alle 9:00 vicino alla chiesa di Notre-Dame, è stato aggiunto dalla stessa fonte.

Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha annunciato su Twitter lo svolgimento di una “riunione di crisi”.

“La rabbia in Francia sta montando, da giorni si avvertiva qui a Nizza un’esasperazione palpabile” ha detto all’Agi Fabrice Viriglio, testimone dell’attacco e proprietario di un’agenzia assicurazione accanto alla cattedrale di Nizza, “mi sono rintanato dentro l’ufficio perché vedevo la gente correre. Ho sentito sette colpi d’arma da fuoco e ho avuto molta paura”.

