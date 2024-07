TERRORISMO: CASSAZIONE CONFERMA CARCERE PER PALESTINESE ARRESTATO ALL’AQUILA

L’AQUILA – La Cassazione ha confermato il carcere per Anan Yaeesh, il cittadino palestinese arrestato nel marzo scorso dalla Procura dell’Aquila per l’accusa di terrorismo. I Supremi giudici, accogliendo un ricorso presentato dal difensore Flavio Rossi Albertini, hanno invece annullato la decisione del Riesame (che aveva confermato il carcere per tutti) per gli altri due indagati, Ali Irar e Mansour Doghmosh, disponendo il rinvio ai giudici della Libertà abruzzesi.

Per i tre la Corte d’Appello aveva già respinto una richiesta di estradizione presentata da Israele.