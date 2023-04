TERRORISMO: DOMICILIARI A FOREIGN FIGHTER ABRUZZESE

L’AQUILA – La Corte d’assise d’appello dell’Aquila ha concesso gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Stefano Costantini, il 26enne condannato a 5 anni di reclusione dalla Corte d’assise di Chieti, pena confermata in appello, ritenuto un foreign fighter e accusato di aver partecipato, dal 2015, all’associazione terroristica di matrice islamista Jahbat al Nusra, ritenuta un’articolazione di al Qaeda in Siria, trasferendosi stabilmente in Siria e diventando parte integrante dell’associazione terroristica. E di aver compiuto, in particolare attraverso Facebook, apologia del terrorismo e istigazione a commettere crimini aventi tali finalità.

Costantini, ricorda l’Ansa, è in carcere a Ferrara in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa dal Gip del Tribunale dell’Aquila il 17 ottobre 2019 ed è stata eseguita il 19 gennaio 2021.

La decisione con la quale a Costantini sono stati concessi i domiciliari con braccialetto elettronico, misura ritenuta idonea alla tutela delle esigenze cautelari in questione, è stata adottata in seguito a una istanza del suo difensore, l’avvocato Massimo Solari.

Per i giudici le misure cautelari poste a fondamento della misura in atto, pur persistenti in ragione del reato per il quale si procede, sono da ritenersi affievolite sulla scorta della congiunta valutazione dello stato di incensuratezza dell’imputato, del suo volontario allontanamento dal territorio siriano, in cooperazione con gli operanti della questura di Pescara, pur se consapevole delle conseguenze che ne sarebbero per lui derivate, e del rilevante lasso temporale trascorso dall’applicazione della misura, oltre due anni. Parere contrario all’accoglimento dell’istanza è stato espresso dal sostituto procuratore generale della Repubblica, Domenico Castellani.