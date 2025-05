TERRORISMO E SICUREZZA NAZIONALE: SE NE PARLA SABATO A PESCARA IN UN CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA LEGA

“PESCARA – Terrorismo e Sicurezza Nazionale” è il tema del convegno in programma sabato 17 maggio, alle ore 9.30, nella sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, promosso dal Dipartimento provinciale Sicurezza e Immigrazione della Lega Pescara, guidato da Matteo Mascitti.

Si tratta del secondo appuntamento organizzato dal Dipartimento, dopo quello dedicato alla sicurezza urbana che si è tenuto lo scorso mese di febbraio. Al centro dell’attenzione questa volta è lo scenario internazionale. Saranno analizzate con gli esperti le minacce emergenti e le strategie di contrasto al terrorismo in un mondo sempre più interconnesso.

Interverranno Gianni Tonelli, responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega; Barbara Faccenda, docente di politica e terrorismo internazionale presso l’Università di Perugia; Eide Spedicato Iengo, professore di Sociologia Generale all’Università “G. d’Annunzio”; Antonio Teti, docente di Cyber Intelligence, IT Governance e Big Data presso l’Università “G. d’Annunzio”.

Porteranno i saluti Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo; l’onorevole Alberto Bagnai, presidente Commissione Bicamerale Enti Previdenziali; Emanuele Imprudente, vice presidente della giunta regionale; Pasquale Barilone, coordinatore dei Dipartimenti tematici della Lega per la provincia di Pescara; Andrea Scordella, responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione; Emanuele Evangelista, segretario provinciale della Lega Pescara.

“Questo appuntamento – spiega Mascitti – è il risultato di un impegnativo lavoro di ricerca, analisi e sintesi. L’obiettivo è proiettare un tema di interesse generale come la sicurezza nazionale nel contesto territoriale, dimostrando che, in un mondo globalizzato, non esistono più problematiche esclusivamente locali. Un convegno che si preannuncia di alto profilo grazie alla preziosa partecipazione del mondo accademico, che ringrazio per la fiducia e la disponibilità”.

“La sicurezza è una delle priorità della Lega”, sottolinea D’Incecco. “Ringrazio – aggiunge – tutti i relatori e i partecipanti per aver accolto il nostro invito ad un confronto qualificato e necessario in un’epoca in cui le minacce globali hanno ricadute anche sui territori”.