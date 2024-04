TERZO ANNIVERSARIO PER IL CLUB DI MOTOCICLISTI VETERANS MC ITALY, GRANDE FESTA A POGGIO PICENZE

L’AQUILA – Terzo anniversario per il Veterans Mc Italy, club di ex militari e militari in servizio accomunati dalla stessa passione per la moto che, nella serata del 6 aprile scorso, ha voluto festeggiare nella sede di via Caio Crispo Sallustio, a Poggio Picenze, in provincia dell’Aquila.

Fondato nel 2021, dopo un percorso di 7 anni circa in giro per l’Europa, ad oggi il club riunisce il personale delle tre forze armate di Esercito, Marina ed Aeronautica, perlopiù proveniente da Lazio, Abruzzo e Sardegna che, in passato, ha prestato servizio in missioni di pace all’estero.

Sulla scia del successo riscosso nel 2023, quest’anno il club ha rilanciato la terza edizione con una serata a base di birra, musica e buon cibo, che si è sviluppata tra gli ampi spazi della campagna di Poggio Picenze e la clubhouse allestita, per l’occasione, come se fosse una vera e propria base militare.

Non è inoltre mancato il momento della commemorazione delle vittime del sisma del 6 aprile 2009, insieme a una delegazione di veterani provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra.