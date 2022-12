TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE: CONSIGLIO REGIONALE ATTIVA BANDO AIUTI POST COVID

L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha pubblicato un bando che, in attuazione della legge regionale 32 del 13 dicembre 2022, consentirà agli enti abruzzesi del terzo settore e alle associazioni sportive dilettantistiche di ottenere un aiuto economico per i disagi subiti a causa dell’epidemia Covid-19.

“L’Ufficio di Presidenza, in tempi record dall’approvazione della legge – spiega in una nota il presidente Lorenzo Sospiri – ha attivato il bando che darà respiro a tantissime piccole realtà che operano nel sociale e nello sport. Non lasceremo indietro nessuno e continueremo ad aiutare e valorizzare tutte quelle belle storie abruzzesi che generano valore umano, educazione civica e sano agonismo”.

Lo stanziamento regionale di 510mila euro servirà a coprire una parte del danno economico maturato nel periodo che va dal febbraio 2020 al marzo 2022. Le somme riconosciute alle associazioni potranno variare da 2mila a 15mila euro nei limiti della disponibilità del fondo.

Le domande potranno essere inviate al Consiglio regionale fino alle ore 12.00 del 15 gennaio 2023, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo [email protected]

Tutti i dettagli sui requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione delle istanze e i modelli per la presentazione della richiesta sono raggiungibili tramite il seguente indirizzo: https://www.crabruzzo.it/avvisi/bando-pubblico-fondo-la-sussidiariet%C3%A0-il-terzo-settore (red)