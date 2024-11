TERZO SETTORE: SANTANGELO, “BENE PROROGA ESCLUSIONE IVA, GRANDE IMPEGNO GOVERNO MELONI”

L’AQUILA – “Questa misura, prevista nella prossima legge di bilancio, rappresenta un fondamentale passo avanti per sostenere gli Enti no profit, garantendo loro la stabilità necessaria per continuare a operare a favore della comunità”.

Così. in una nota, l’assessore regionale al Sociale, Roberto Santangelo, che esprime grande soddisfazione per l’iniziativa annunciata dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, riguardante la proroga dell’esclusione dell’IVA per il Terzo Settore.

“L’esclusione dell’IVA fino al 2025 è una notizia positiva per tutti quelle realtà che quotidianamente si impegnano effettivamente per il bene comune – aggiunge Santangelo -Mantenere questo meccanismo di esclusione ci permette di evitare problematiche e complessità burocratiche legate a un eventuale passaggio a un regime di esenzione IVA, che comporterebbe significativi oneri amministrativi e costi aggiuntivi.”

L’assessore inoltre sottolinea l’importanza del dialogo con l’Unione Europea, evidenziando il ruolo chiave del ministro Raffaele Fitto in questo processo: “È essenziale lavorare insieme per fissare limiti e paletti che consentano di mantenere l’esclusione IVA nel rispetto delle normative europee. Questo dialogo è fondamentale per tutelare gli enti del terzo settore e garantire loro un futuro sostenibile”.

“Con questa iniziativa, il governo Meloni dimostra un forte impegno nel supportare il terzo settore, riconoscendo il valore sociale e culturale che queste organizzazioni apportano alla società”, rimarca l’assessore regionale che, assicura, continuerà “a seguire l’evoluzione della situazione, collaborando con tutte le parti coinvolte per garantire il miglior risultato possibile per l’Abruzzo”.