TERZO SETTORE TURISMO SOCIALE: D’ERAMO, “ACCESSIBILITA’ STRATEGICA PER ABRUZZO”

L’AQUILA – “Le bellezze architettoniche e paesaggistiche, le dop enogastronomiche e i percorsi della Fede: l’Abruzzo è una terra da scoprire e da valorizzare attraverso un turismo d’eccellenza e di valore, favorendo un turismo accessibile”.

L’On. Luigi D’Eramo, segretario della Lega Abruzzo, ha chiuso i lavori del convegno “Terzo Settore e Turismo Sociale: percorsi di fede, enogastronomici e culturali” che si è tenuto ieri al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano.

Un incontro propositivo e di confronto tra rappresentanti delle associazioni del terzo settore, mondo politico, tour operator e professionisti, fortemente voluto dal consigliere regionale e coordinatore DLA Luca De Renzis e che “sarà prodromico alle riunione di comitati di studio su ambiti specifici quali turismo sociale religioso, enogastronomico e culturale e uno prettamente tecnico sull’entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore. Questa sinergia sarà importante per arrivare a disegni di legge e suggerimenti che le istituzioni regionali e nazionali potranno fare proprie per attualizzare e modernizzare il settore”, si legge nella nota.