TESI IN BRAILLE SULLA SULMONA MEDIOEVALE: PASQUALE SI LAUREA IN LETTERE MODERNE A L’AQUILA

L’AQUILA – Quando i limiti diventano opportunità: un motto divenuto una ragione di vita per il 33enne sulmonese Pasquale Ritenuto che, cieco dalla nascita, è riuscito a raggiungere uno dei suoi tanti obiettivi laureandosi in Lettere Moderne all’Università dell’Aquila con la votazione di 103/110.

Pasquale ha discusso la tesi anche in versione braille, ricostruendo nel dettaglio e con dovizia di particolari la Sulmona medievale, coadiuvato dal relatore, il professor Amedeo Feniello.

“È stato un approccio piacevole perchè amo la storia sin dai tempi della scuola primaria – racconta Pasquale – mi è sempre piaciuto navigare nel medioevo e questo risultato per me è motivo di orgoglio”.

Un percorso splendido, per usare le parole di Ritenuto, reso possibile grazie ai tanti compagni di viaggio, ai familiari e alla cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato” commenta ancora con un pizzico di emozione Pasquale prima di stappare lo spumante, dedicando questo titolo a quanti si trovano in difficoltà.

Nel 2019 rischiò di interrompere gli studi per l’incertezza dei fondi comunali per l’acquisto dei testi in braille. Un problema che fu prontamente risolto.