“TESSITORI DI FRATERNITA'”: AD AVEZZANO INCONTRO CON MATTEO TRUFELLI

29 Settembre 2020 13:18

AVEZZANO – Venerdì 2 ottobre ore 21, presso la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo di Avezzano, l’incontro con Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.

A introdurre l’evento, dal tema “Tessitori di Fraternità”, sarà il vescovo dei Marsi Pietro Santoro.




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Interverrà il presidente diocesano di Ac, Massimiliano De Foglio.

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