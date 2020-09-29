AVEZZANO – Venerdì 2 ottobre ore 21, presso la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo di Avezzano, l’incontro con Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.
A introdurre l’evento, dal tema “Tessitori di Fraternità”, sarà il vescovo dei Marsi Pietro Santoro.
- 13:18 - "TESSITORI DI FRATERNITA'": AD AVEZZANO INCONTRO CON MATTEO TRUFELLI
- 13:13 - L'AQUILA: IN CITTA' FESTA DEL CIOCCOLATO E INTERNAZIONALI DI PATTINAGGIO
- 12:40 - INGIUSTA DETENZIONE: PETRILLI, "TANTE ADESIONI PER MANIFESTAZIONE 7 OTTOBRE A ROMA"
- 12:31 - COVID: FADOI, "BENE TRACCIAMENTO CONTATTI", IN ABRUZZO PCHI ADDETTI CONTACT TRACING
- 12:28 - ALLARME BOMBA AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO, EVACUATA LA STRUTTURA
- 12:26 - AEROPORTO D'ABRUZZO: DAL 2 OTTOBRE TORNANO VOLI TRA MILANO LINATE E PESCARA
- 12:06 - GRAN SASSO, PERSI 6 MLD DI LITRI DI ACQUA POTABILE: LA LETTERA DI FORUM H2O E MARTELLO DEL FUCINO ALLA PROCURA
- 11:55 - CONSIGLIO REGIONALE: LEGGE URBANISTICA IN AULA, OPPOSIZIONI SULLE BARRICATE
- 11:53 - PIANELLA, AL VIA INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CERRATINA
- 11:47 - MANCA L'ACQUA NEI CONSORZI SUD E CENTRO, L'APPELLO DI CIA CHIETI-PESCARA
- 11:40 - L'AQUILA: ALLA ONE GALLERY "SOLVE ET COAGULA", MOSTRA PERSONALE DELL'ARTISTA ROBERTO FONTANELLA
- 11:32 - ROSETO, SANDRO GALANTINI AL SECONDO INCONTRO DELLA SETTIMANA DELLA FRATELLANZA
Interverrà il presidente diocesano di Ac, Massimiliano De Foglio.